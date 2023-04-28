لياسما تواصل التحضيرات لمواجهة الجيش الملكي

أجرى نادي إتحاد العاصمة، اليوم الجمعة، الحصة التدريبية الثانية، وقبل الأخيرة، قبل مواجهة الجيش الملكي، يوم الأحد المقبل.

برسم إياب الدور الربع النهائي لكأس الكنفدرالية الإفريقية، والتي سيحتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط بداية من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي.

ونشر حساب لياسما عبر تويتر، اليوم الجمعة، صور للحصة التدريبية ماقبل الأخيرة، والتي جرت بتعداد مكتمل، تحسبا لمواجهة الجيش الملكي.

يجدر للإشارة، حقق إتحاد العاصمة فوزاً بثنائية نظيفة، في الذهاب الذي جرى بملعب 5 جويلية، الأحد الماضي.