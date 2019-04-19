ليبيا: ارتفاع حصيلة قتلى معارك طرابلس إلى 213

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن ضحايا المعارك في العاصمة الليبية طرابلس وحولها، قد بلغ 213 قتيل، و1009 جريح على الأقل.

وسجلت هذه الحصيلة، منذ بدء اللواء خليفة حفتر هجومه، حسب بيان لنفس المنظمة، نشرته على الفيسبوك.

وقالت المنظمة، إن الفرق الطبية التابعة لها، تواصل مساعدة الطاقم الجراحي في المستشفيات المحلية.

كما دعت المنظمة، جميع الأطراف في ليبيا، إلى حماية المدنيين والعاملين الصحيين، والمرافق الصحية.

وارتفعت الحصيلة، بعد الإعلان عن مقتل سبعة مدنيين في قصف عشوائي، شنته قوات حفتر ليلة الخميس الجمعة، بطرابلس.

فيما أشارت المنظمة، إلى تسبب الصراع، في نزوح أكثر من 18 ألفا حتى الأربعاء.

وتشهد مناطق في طرابلس وحولها، معارك مسلحة، منذ 4 أفريل الجاري، إثر إطلاق اللواء المنشق خليفة حفتر، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة الليبية.

وذلك وسط تنديد دولي واسع، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة، في ليبيا.