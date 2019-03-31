ليبيا.. التأكيد على المصالحة بين كل الأطراف لحل الأزمة سلميا

خلص الاجتماع الرباعي المكونة من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي الخاص بالملف الليبي المنعقد ليلة السبت،

إلى التأكيد على ضرورة تنفيذ مصالحة وطنية تجمع جميع الأطراف الليبية جنبا إلى جنب للعبور ببلادهم إلى حل سلمي ينهي الأزمة.

وقد أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي في ندوة صحفية نشطها رفقة الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس،

على الجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي في العمل لحل هذا النزاع.

وكشف فكي في هذا الإطار، أن الاتحاد الإفريقي قرر خلال اجتماعه شهر فيفر الماضي، عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية في ليبيا.

حيث تشارك فيه كافة الأطراف، معربا عن أمله في “التمكن من عقد هذا اللقاء شهر جويلية المقبل”.

كما أكد أن اللقاء يعد “فرصة لليبيين لإنهاء حالة النزاع واللااستقرار التي يعيشها بلدهم منذ نحو ثماني سنوات”.