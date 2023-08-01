ليتوانيا تفرض رسوما جديدة على المهاجرين

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في ليتوانيا مؤخرًا أنه تمت الموافقة على مبالغ جديدة من الرسوم الحكومية. المتعلقة بخدمات الهجرة خلال الاجتماع الحكومي الأخير.

وتشمل الخدمات المتأثرة بزيادة الرسوم إصدار وتبادل جوازات السفر الليتوانية. وبطاقات الهوية وتصريح الإقامة للأجانب والوثائق الأخرى ذات الصلة.

في الوقت نفسه، ستكون هناك زيادة في رسوم فحص طلبات الحصول على الجنسية في ليتوانيا.

وفقًا للوزارة ، فإن إعادة احتساب رسوم الدولة مرتبطة بشكل مباشر بالنفقات المتكبدة مقابل هذه الخدمات.

وتعزى الزيادة في رسوم الدولة إلى ارتفاع أجور الموظفين العاملين في إدارة الهجرة. ومركز إصدار الوثائق الشخصية التابع لوزارة الداخلية.

نظرًا للتغييرات الجديدة، ستزيد رسوم الولاية الخاصة بإصدار بطاقة الهوية الشخصية بشكل طفيف من 8.6 يورو إلى 10 يورو. مما يمثل زيادة قدرها 1.40 يورو. ونص نفس الشيء على أنه يمكن استخدام بطاقات الهوية الفردية. كوسيلة للتوقيع الإلكتروني، مما يجعلها وثيقة هوية أساسية ومرنة.

سعر بطاقة الهوية الشخصية البالغ 24.20 يورو يعني أن رسوم الدولة السابقة البالغة 8.6 يورو. لإصدار أو تغيير بطاقة الهوية الشخصية ضرورية لتغطية تكاليف تقديم هذه الخدمة بالكامل.

وبالتالي ، فإن الزيادة الأخيرة في رسوم الدولة إلى 10 يورو ، وهي زيادة قدرها 1.40 يورو. ستغلق الفجوة بين التكاليف الفعلية المتكبدة والإيرادات الناتجة عن السعر.

كما ستشهد رسوم إصدار وتبادل جواز السفر في الإجراء العام أيضًا تغييرًا طفيفًا ، بزيادة قدرها 7 يورو.

وجاء في البيان الصادر عن الوزارة “تجدر الإشارة إلى أن بعض الرسوم لم تتغير منذ 2011”.

علاوة على ذلك ، أشارت الهيئة إلى أنه في حين كانت هناك زيادة في رسوم الدولة لإصدار. أو استبدال بطاقات الهوية الشخصية وجوازات السفر. فقد يظل أفراد معينون مؤهلين للحصول على أسعار مخفضة أو يتم إعفاؤهم من دفع الرسوم تمامًا.