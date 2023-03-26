ليريس أكثر اللاعبين فوزا بالصراعات الثنائية في إيطاليا!

تصدر الدولي الجزائري، مهدي ليريس، لاعب سامبدوريا الإيطالي، قائمة مميزة في “السيري أ”، تتعلق بالصراعات الثنائية، خلال الموسم الكروي الجاري.

وكشف موقع “سامب نيوز 24” المقرب من نادي سامبدوريا، بأن ليريس، الذي شارك أساسيا رفقة الخضر في لقاء النيجر الأخير، يتصدر قائمة الأكثر فوزا بالصراعات الثنائية بفوزه في 153 صراعا ثنائيا.

كما أشار المصدر نفسه، بأن الدولي الجزائري، يتقدم بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، تامي أبراهام، مهاجم روما الإيطالي، بـ 122صراعا ثنائيا، والذي سيكون في مواجهة مباشرة مع ليريس، يوم الـ 2 أفريل المقبل، في قمة الجولة 28 من الكالتشيو بين روما وسامبدوريا.