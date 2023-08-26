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الرياضة

ليريس حاضر في مواجهة ستوك سيتي وميلوول

بقلم محمد.ل
ليريس حاضر في مواجهة ستوك سيتي وميلوول
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سجّل الدولي الجزائري، مهدي ليريس، حضوره في قائمة ناديه الجديد، ستوك سيتي الانجليزي، المعنية بمواجهة مساء اليوم السبت، أمام المضيف ميلوول.

وسيكون ليريس، الذي التحق بستوك سيتي، الصائفة الحالية، قادما من سامبدوريا الإيطالي، بعقد لـ 3 سنوات، على موعد مع اكتشاف “الشامبين شيب” في حال قرر المدرب اليكس نيل إشراكه بديلا في لقاء اليوم.

للإشارة فإن ليريس وناديه الجديد، سيواجهان اليوم السبت، المضيف ميلوول، برسم الجولة الرابعة من “الشامبين شيب” الانجليزية، بداية من الساعة 15:00.

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