ليريس ضمن قائمة “الأسوأ” في الجولة 26 من الكالتشيو

يواصل الدولي الجزائري، مهدي ليريس، حصد الانتقادات في إيطاليا، بسبب مستوياته المتواضعة التي يقدمها في “السيري أ” رفقة ناديه سامبدوريا.

وتواجد لاعب الخضر، ضمن قائمة أسوأ 20 لاعبا، في الجولة الـ 26 من الكالتشيو، بعد أداءه المخيب في اللقاء الذي انهزم فيه ناديه الاثنين الماضي، بنتيجة 4-2 على يد المضيف جوفنتوس.

ونشر موقع “توتو أتالانتا” تقريرا أعده موقع “توتو ميركاتو ويب”، حول أسوأ اللاعبين خلال ذات الجولة، وشهدت القائمة تواجد الدولي الجزائري، مهدي ليريس.

واحتل ليريس، المركز الـ 15 في قائمة أسوأ 20 لاعبا، بعدما تحصل على تقييم 5.64، حسب الموقع الإيطالي.