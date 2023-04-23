ليريس يبصم على رقم مميز في “السيري أ”

بصم الدولي الجزائري، مهدي ليريس، لاعب نادي سامبدرويا الإيطالي، على رقم مميز في الكالتشيو الإيطالي، عقب مباراة فريقه أمس، أمام سبيزيا.

وانتهت المباراة التي شهدت مشاركة ليريس، أساسيا طيلة أطوارها. بتعادل إيجابي بهدف لمثله، ضمن فعاليات الجولة الـ 31 من “السيري أ”.

وذكر موقع “سوفاسكور” المختص في الإحصاء، بأن ليريس. وبعد مباراة أمس. أصبح ثاني أكثر لاعب فوزا بـ “الصراعات الثنائية” هذا الموسم، في السيري أ بواقع 195.

يذكر أن لاعب الخضر، شارك في منصب لاعب استرجاع. واختير الأفضل من جانب فريقه حسب موقع “هوسكورد” المختص في الإحصاء بتقييم 7.7