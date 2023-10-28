ليريس يسجل ثالث أهدافه بألوان ستوك سيتي

بصم الدولي الجزائري، مهدي ليريس، اليوم السبت، على ثالث أهدافه بألوان ناديه ستوك سيتي الانجليزي، الذي التحق به الصائفة الماضية، قادماً من سامبدوريا الإيطالي.

وتمكّن لاعب الخضر، من تسجيل الهدف الثاني لستوك سيتي. في المواجهة التي تجمعه حاليا بالمضيف ميدلزبره، برسم الجولة الـ 14 من “الشامبين شيب”.

ويعد هدف اليوم الثالث لمهدي ليريس، مع ناديه الانجليزي. بواقع هدفين في الدرجة الأولى الإنجليزية وواحد في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. مقابل تمريرتين حاسمتين في 11 مشاركة مع ستوك سيتي.