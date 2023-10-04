ليريس يفشل في قيادة ستوك سيتي لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي

فشل الدولي الجزائري مهدي ليريس، في تأكيد الاستفاقة هذا الموسم في الشمبينشيب الإنجليزية بعد الفوز في الجولة السابقة أمام بريستول.

وسقط ليريس رفقة فريقه ستوك سيتي، بهدف نظيف أمام ضيفه ساوثهمبتون بهدف نظيف برسم الجولة العاشرة من الشامبينشيب الإنجليزية.

وشارك ليريس طيلة التسعين دقيقة في المواجهة، التي جرت أمس الثلاثاء، ونال البطاقة الصفراء في الدقيقة 87 من الشوط الثاني.

كما نال لاعب الخضر تنقيط 7.1، بعد أن لمس الكرة في 45 مرة وفاز بـ9 صراعات ثنائية، وبلغت نسبة نجاح تمريراته بـ80%، وقدم 3 تمريرات مفتاحية سانحة للتسجيل.

يجدر الإشارة، قاد لاعب الخضر ليريس فريقه ستوك سيتي أمام بريستول في الجولة السابقة بنتيجة 3 مقابل 2 وبصم على تسجيل الهدف الأول لصالح فريقه.