“ليستر سيتي” يستفز محرز ويحرمه من كبار البريمير ليغ!!

فجرت شبكة “ESPN” قُنبلة حقيقية بخصوص مُستقبل الدولي الجزائري، رياض محرز، مؤكدة بأنه “ليستر سيتي” سيرفض تسريحه لكبار البريمير ليغ.

وحسب نفس المصدر، فإن مُسيري “الفوكسيس” لن يقبلوا بيع عقد الجناح الطائر سوى لفرق من إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا أو فرنسا.

ويأتي موقف بطل إنجلترا في 2016 كانتقام من “مانشستر سيتي”، “تشيلسي” و”ليفربول” وبقية الكبار الذين حاولوا خطف صاحب القدم اليُسرى.

يُذكر بأن، رياض محرز إستأنف التدريبات رفقة أشبال “كلود بويال” ولكنه يبقى مُتمسكا بفكرة تغيير الأجواء مُباشرة بعد نهاية الموسم.