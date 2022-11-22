ليفاندوفسكي يُهدر ركلة جزاء ويُضيع الفوز على بولندا أمام المكسيك

ضيع النجم، روبرت ليفاندوفسكي، الفوز على مُنتخب بلاده بولندا في مواجهة المكسيك التي جرت أمسية اليوم الثلاثاء.

حيث انتهى اللقاء الذي لُعب بملعب 974 لحساب الجولة الأولى من المجموعة C بالتعادل السلبي من دون أهداف.

كما شهد اللقاء تضييع لاعب فريق برشلونة الاسباني ركلة جزاء في الدقيقة 58 صدها الحارس أوشوا.

ويُعتبر هذا التعادل السلبي الثاني في منافسة كأس العالم 2022 بقطر بعد تعادل الدنمارك أمام تونس.