ليكنس: “غادرت الجزائر بعد “كان 2017″ لأن النتائج لم تكن جيدة”

أكد الناخب الوطني السابق، جورج ليكنس، بأنه يملك فكرة حول قضية تعيين “الفاف” لجنة خاصة، من أجل اختيار مدرب جديد يقود التشكيلة الوطنية.

وقال التقني البلجيكي، في حوار خص به موقع “africatopsports” اليوم الجمعة: “أملك فكرة صغيرة.. نعم أنا حزين نوعا ما من أجل بلماضي، ولكن هذه هي الحياة، وهذه هي حياة المدرب.”

قبل أن يؤكد ليكنس، بأنه شخصيا فضل مغادرة الخضر مباشرة بعد المشاركة المخيبة في “كان” 2017، ولم ينتظر إقالته من منصبه.

وقال الناخب السابق حول هذه الخطوة: “أنا، غادرت مباشرة بعد “كان 2017″ مع الجزائر. لأنني وجدت بأن النتائج لم تكن جيدة في الغابون، وفي اليوم الموالي، قدمت إستقالتي”.