ليكنس: “عمورة مذهل وهذا ما يحتاجه للعب في فريق كبير”

أثنى الناخب الوطني السابق، جورج ليكنس، على المستويات الكبيرة التي يقدمها لاعب الخضر، محمد أمين عمورة في الدوري البلجيكي.

وقال التقني البلجيكي، عن تألق عمورة مع سانت جيلواز: “بكل صراحة فإن عمورة أذهل الجميع هنا، وهو من أكبر مفاجآت هذا الموسم، ولقد صنع لنفسه اسمًا رغم أنه لم يكن معروفا عند إمضائه في النادي”.

مضيفا في تصريحاته لموقع “winwin” القطري: “قدومه إلى سانت جيلواز كان مخاطرة كبيرة. لأن الفريق باع في الصيف عدة لاعبين مميزين، ولكن اليوم نحن نعترف بأنه قام بالخيار المناسب، وخطوته كانت ذكية”.

كما رشح ليكنس، لاعب وفاق سطيف السابق للعب في ناد أوروبي كبير مستقبلا، وقال: “إنه مثير للاهتمام، فهو فعال أمام المرمى، ومراوغ ممتاز، ويملك سرعة كبيرة.. إنه يشبه جيريمي دوكو جناح مانشستر سيتي، والفرق الوحيد بينهما أن هذا الأخير أقوى من الناحية البدنية”.

وختم: “لذلك فإذا واصل تألقه وبرز في كأس إفريقيا. فإنه قادر على الذهاب إلى فريق كبير من دون أدنى شك.. الأمر الذي يسمح لسانت جيلواز بجني أموال أكبر من تلك التي دفعها لضمه”.