ليلى عسلاوي وفتيحة بن عبو وقانونيين.. هذه هي تشكيلة المحكمة الدستورية

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية، تطبيقا للمواد 91 الفقرة 7، و186 و188 من الدستور.

هذا وعين رئيس الجمهورية عمر بلحاج كرئيس للمحكمة الدستورية، في حين عين كل من ليلى عسلاوي، بحري سعد الله ومصباح مناس كأعضاء فيها.

أما بخصوص المنتخبون عن المحكمة العليا فتم انتخاب جيلالي ميلودي كعضو بالمحكمة الدستورية.

وعن مجلس الدولة، تم انتخاب أمال الدين بولنوار كعضو بالمحكمة الدستورية.

أما عن أساتذة القانون الدستوري وطنيا، فانتخب كل من فتيحة بن عبو، عبد الوهاب خريف، عباس عمار، عبد الحفيظ أوسوكين، عمار بوضياف ومحمد بوفرطاس كأعضاء بالمحكمة الدستورية.