ليندة حمري: “العلم الجزائري رفرف في “نيودلهي” رغم الظروف الصعبة”

أشادت البطلة البارالمبية في اختصاص القفز الطويل “T12” ليندة حمري، بالأرقام التي سجلتها البعثة الجزائرية في بطولة العالم “نيودلهي 2025” لذوي الهمم.

وقبل 24 ساعة عن اختتام الحدث الذي انطلق بالهند يوم الـ 27 سبتمبر الماضي، تحتل الجزائر المركز الـ 15 من بين 60 دولة نالت ميداليات إلى غاية اليوم السابع. بواقع 3 ذهبيات ومثلها فضيات مقابل برونزيتين.

وفي فيديو مصور، تحدثت ليندة حمرة، صاحبة برونزية القفز الطويل “T12” عن المشاركة الجزائرية في مونديال ذوي الهمم. وقالت: “حققت برونزية على الرغم من الظرةف الصعبة والحرارة والرطوبة.”.

وواصلت: “الظروف السائدة كانت ضد الرياضيين، لكننا تمكنا من تحقيق ميداليات ورفع الراية الوطنية عاليا.. والعلم الجزائري رفرف في دولة الهند”.

وتمنت ليندة حمرة، التوفيق لكل الرياضيين الجزائريين فيما تبقى من عمر مونديال ألعاب القوى، لذي الهمم، والذي سيختتم غدا الاحد الـ 5 أكتوبر.

وختمت البطلة الجزائرية: “أهدي تتويجي لكل الشعب الجزائري والرئيس تبون. ووزارة الرياضة واتحادية ذوي الهمم وكل الطاقم والمدرب يوسف رضوان، وإلى كل من وقف إلى جانبي وساندني”.