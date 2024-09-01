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الرياضة

ليندة حمري تهدي برونزية جديدة للجزائر في البارالمبياد

بقلم محمد لمين صحراوي
ليندة حمري تهدي برونزية جديدة للجزائر في البارالمبياد
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عززت البطلة ليندة حمري، رصيد الجزائر في الألعاب البارالمبية باريس 2024، بميدالية جديدة، اليوم الأحد.

ونجحت ليندة حمري، في خطف ميدالية برونزية، في منافسات القفز الطويل T12. ضمن فعاليات الالعاب البارالمبية، الجارية وقائعها بالعاصمة الفرنسية، ما بين 28 أوت الماضي و8 سبتمبر الجاري.

وتعد هذه البرونزية الثانية للجزائر، بعد الأولى التي حصدها أمس السبت، أحمد محيدب، في رمي الصولجان، مقابل ذهبية، للبطلة نسيمة صايفي، في رمي القرص.

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