ليوناردو دي كابريو يتبرع بـ5 ملايين دولار لإخماد حرائق الأمازون

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ليوناردو دي كابريو يتبرع بـ5 ملايين دولار لإخماد حرائق الأمازون
بقلم زهيدة.ث

تبرع نجم هوليوود الأمريكية، ليوناردو دي كابريو، بمبلغ 5 ملايين دولار، كمساعدة لغابات الأمازون، التي تتعرض لحرائق هائلة .

وتكفل دي كابريو بدفع المال من خلال مؤسسته البيئية “Earth Alliance”، التي أنشأها مع المحسنين لورين باول جوبز وبريان شيث.

كما حث ليوناردو دي كابريو، ، الحكومات على بذل مزيد من الجهد، وسط غضب دولي متزايد من الدمار الذي يلحق بأكبر غابة استوائية.

ووصف دي كابريو الأزمة المتعلقة بحرائق غابات الأمازون بأنها “مأساة لا تصدق”.

وتابع قائلا “يجب أن تتعاون حكومات العالم، بما في ذلك البرازيل، لضمان ألا يستمر هذا”.


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