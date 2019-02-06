“ليونيل ميسي” يغيب عن تشكيلة البارصا وفينيسيوس سلاح الملكي

سيشهد كلاسيكو الكرة الإسبانية بين برشلونة والضيف ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس الملك غياب ليونيل ميسي عن التشكيلة الأساسية للبارصا.

وفضل المدرب “إرنستو فالفردي” إجلاس النجم الدولي الأرجنتيني على مقاعد البدلاء في موقعة “الكامب نو”.

هذا وسيعتمد مدرب الفريق الملكي “سولاري” على الثنائي كريم بن زيمة والنجم البرازيلي “فينيسيوس” في التشكيلة الأساسية.