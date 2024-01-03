ليون يقدم عرضا رسميا لبن رحمة وفولهام و”الوولفز” يدخلان السباق

تواصل إدارة نادي أولمبيك ليون الفرنسي، تحركاتها من أجل ضمان خدمات الدولي الجزائري، ونجم وست هام الانجليزي، سعيد بن رحمة، خلال فترة التحويلات الشتوية الحالية.

وكانت إدارة “الهامرز” قد فتحت أبواب التخلي عن لاعب الخضر، خلال فترة التحويلات الشتوية الحالية، واشترطت 23 مليون أورو.

وكشف صحفي موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، سانتي أونا. في خبر وصفه بالحصري عبر تغريدة في حسابه على منصة “إكس” بأن “لوال” قدم مقترحا لبن رحمة لضمه، ولكنه لم يقدم أي عرض مباشرة إلى ناديه وست هام.

كما أكد الصحفي ذاته، وجود اهتمامات أخرى بخدمات بن رحمة، من أندية “البريميرليغ” الانجليزية، ويتعلق الأمر بكل من وولفرهامبتون وفولهام.

غير أنه أبرز في الأخير، بأن الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، لم يفصل بعد في مستقبله.