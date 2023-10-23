مآسي غزة.. أم تطلب من إبنها زيارتها في المنام وأطفال يلعبون لعبة الشهيد

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لأم مكلومة وهي تودع إبنها وأحفادها الذين إستشهدوا إثر قصف صهيوني على منزلهم بقطاع غزة.

وفي كلمات تدمي القلوب، ظهرت الأم وهي تطلب من إبنها الذي إستشهد رفقة 3 من أبنائه، أن يزورها في المنام لأنها ستشتاق له.

وقالت الأم: “تعالولي في المنام أشوفكم يما.. والله رح أشتقلكم.. مش خسارة في ربنا إنتو.. وهبتكم كلكم لربي.. نصبيكم هذا.. الحمد لله.. تروحو لعمكم رح يفرح فيكم”.

https://www.instagram.com/reel/Cyu61N2tD8m/?igshid=NjFhOGMzYTE3ZQ%3D%3D

وعلق أحد المتابعين على الفيديو بالقول: “عرفت الآن بأن فلسطين هي الدوله الوحيده التي محرره ونحن جميعاً محتلون.. عاشت فلسطين وعاش أبطالها”.

وكتب آخر: “نفكر في رفع معنوياتهم فيرفعون معنوياتنا!.. من قلب الدمار من غزة.. هذا شعب لا يُهزم”.

بنلعب لعبة الشهيد

وصور مقطع فيديو آخر، مجموعة من الأطفال وهم يلعبون في أروقة أحد المستشفيات. أين يحتمون من القصف الصهيوني، ولكن العجيب أنهم يلعبون لعبة الشهيد.

حيث حملت مجموعة من الفتيات، طفلة صغيرة، وتجولن بها وهن يرددن عبارة: “الشهيد حبيب الله”.. فللأسف، هكذا يمرح أطفال غزة من داخل المستشفيات.