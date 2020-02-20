مأساة عائلة صينية فنية.. ماتوا جميعا في المنزل بفيروس كورونا

توفي مخرج سينمائي صيني، مع 3 من أفراد أسرته، بعد أن لزموا منزلهم في مدينة ووهان التي تعتبر معقلا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وحسب ما نقله موقع “سكاي نيوز العربية”، عن صحيفة “الغارديان”، كانت الأسرة محتجزة في منزلها، ضمن سياسة الحجر الصحي المنزلي.

وأوضحت الصحيفة، أن المخرج الصيني تشانغ كاي، فاضت روحه في منزله، رفقة والده، وشقيقته، ووالدته، بينما لا تزال زوجته في حالة خطيرة.

وكان المخرج الصيني، قد بدأ في رعاية والده المريض في منزله في أواخر جانفي، وبعد بضعة أيام توفيت والدته عقب انتقال العدوى إليها.

كما توفيت شقيقة المخرج، بعد ساعات من وفاته في 14 فيفري الجاري.

وكتب تشانغ كاي، قبل وفاته، رسالة مؤثرة قال فيها: “إلى كل ما أحببتهم وأحبوني.. وداعا”.

وفي سياق متصل، قال أستاذ في جامعة “Huazhong” للعلوم والتكنولوجيا في ووهان، إن سياسة الحجر الصحي المنزلي قد تسببت في انتشار العدوى بين أفراد العائلات، دون تقديم العلاج المناسب لهم.