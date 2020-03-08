مأساة “فندق كورونا”.. إرتفاع عدد القتلى والعشرات تحت الأنقاض

إرتفع اليوم الأحد، عدد قتلى انهيار فندق كان يستخدم لعزل المصابين بفيروس “كورونا” في الصين، إلى 10 أشخاص.

ونقل موقع “سكاي نيوز العربية”، عن وزارة الشؤون الطارئة في الصين، تم إخراج 42 من تحت الأنقاض من بينهم 5 أشخاص في حالة خطيرة، و4 قتلى.

ليرتفع عدد القتلى جراء إنهيار الفندق، إلى 10 أشخاص، من بين 71 شخصا كانوا داخل الفندق.

وتم إرسال أكثر من 700 عامل إنقاذ إلى الموقع، برفقة سيارات إسعاف وحفارات ورافعات.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة، أن بكين ستوفد ممثلين للحكومة المركزية إلى المدينة، للمساهمة في جهود الإنقاذ.

واستخدم الفندق لإيواء أشخاص كانوا على احتكاك بمرضى أصيبوا بالفيروس، بحسب صحيفة “الشعب” اليومية.