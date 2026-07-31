مأساة.. وفاة 20 شخصا في حادث إنقلاب الحافلة ببومرداس

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث إنقلاب الحافلة ببومرداس، إلى 20 وفاة، وجرح 38 آخرين، في حصيلة أولية لمصالح الحماية المدنية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث، في إنحراف وإنقلاب حافلة لنقل المسافرين قادمة من ولاية سطيف، بولاية بومرداس.

ووقع الحادث، في الطريق الإجتنابي برحمون الكرمة، ببلدية ودائرة بومرداس.

وخلف الحادث وفاة 20 شخصا، وجرح 38 آخرين، في حصيلة أولية لمصالح الحماية المدنية.

ولا تزال عمليات الإنقاذ وإسعاف المصابين وإجلائهم نحو المراكز الاستشفائية متواصلة ومكثفة بعين المكان.

ولضمان سرعة التكفل بالضحايا، سخرت الحماية المدنية لهذه العملية إمكانيات مادية وبشرية هامة، شملت شاحنتي إنقاذ، و11 سيارات إسعاف.