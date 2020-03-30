مؤتمر طارئ لوزراء تجارة مجموعة العشرين اليوم

يعقد، اليوم الإثنين، وزراء تجارة مجموعة العشرين مؤتمرا طارئا.

أفادت صحيفة نيكي الاقتصادية، اليوم الإثنين، أن وزراء تجارة مجموعة العشرين سيعقدون مؤتمرا طارئا عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة لمناقشة التعاون بشأن سلاسل الإمداد.

وبحسب ذات المصدر من المرجح أن يؤكد الوزراء على التعاون لتعزيز سلاسل الإمداد والحفاظ عليها في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

هذا وقد تعهد زعماء دول مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى بضخ أكثر من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي للحد من ضياع فرص العمل ونقصان الدخل نتيجة تفشي فيروس كورون.