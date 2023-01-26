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مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي: إدانة واسعة لمجزرة جنين

بقلم نسرين محفوف
مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي: إدانة واسعة لمجزرة جنين
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طالب المشاركون في الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتدخل المجتمع الدولي العاجل، من أجل وضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا المشاركون خلال الاجتماع 11 للجنة فلسطين الدائمة الى محاسبة مرتكبي مجزرة جنين.

واعتبر المشاركون أن ما جرى في جنين اليوم الخميس “امتداد لعدوان وإرهاب الكيان الصهيوني المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني”.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، استشهاد 9 فلسطينيين من بينهم سيدة مسنة، وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني.

واقتحمت قوات الجيش الصهيوني، مدينة جنين ومخيمها، وأظهرت مقاطع فيديو انفجارات وإطلاق نار مكثف في المخيم الواقع شمالي الضفة.

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