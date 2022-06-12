مؤسسات ناشئة: إطلاق قرض للابتكار قريبا

أعلن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد، عن إطلاق قرض خاص بالابتكار قريبا. موجه لأصحاب المشاريع الذين هم في حاجة إلى تمويل.

وكشف ياسين وليد خلال زيارته إلى ولاية بجاية، أن هذا المنتوج البنكي الجديد سيعرض قريبا أمام مجلس الحكومة. مشيرا إلى تسجيل هذا القرار ضمن جملة الإجراءات المالية والتنظيمية المعتمدة منذ عام 2021. بهدف وضع إطار عمل مساعد على الإبداع والابتكار ويساهم بالتالي في دعم الثقافة المقاولاتية.

كما أشار ياسين المهدي وليد الذي لم يكشف عن مضمون هذا القرار. إلى أهميته. سيما بضمه إلى صندوق تمويل المؤسسات الناشئة الذي بإمكانه دعم هاته المؤسسات بمبلغ 20 مليار دج و غيرها من الأجهزة المالية الأخرى المخصصة لنفس الغرض.

كما تطرق الوزير المنتدب إلى التسهيلات المتعلقة بالقروض و الشراكة مع لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها. التي تمكن أصحاب المشاريع من الإستفادة من تمويل. و كذا إصدار مرسوم تنظيمي يمكن الخواص من الإستثمار في المؤسسات الناشئة.

وأضاف الوزير المنتدب، أنه تم توفير مزايا أخرى في هذا المجال سيما تلك المتعلقة بالجباية و التكفل ببعض التكاليف. على غرار تلك الخاصة بالنماذج الأولية أو الملكية الفكرية (براءات الاختراع والعلامات التجارية).

وأكد الوزير المنتدب، أن كل هذه الآليات تعكس الجهود المكثفة للسلطات العمومية لدعم المؤسسات الناشئة من خلال منحها فرص متعددة لتجنيد الأموال التي هي بحاجة إليها. داعيا المؤسسات المصرفية إلى عرض أنظمة مكيفة مع المشاريع المقترحة للتمويل.

وتحدث الوزير المنتدب مطولا مع عدد من أصحاب المشاريع خلال زيارته لمعرض مخصص للشركات الناشئة وأنشطة القافلة الوطنية “شاب و فكرة” بدار الثقافة لبجاية. أين شجع منظمو هذه المبادرة الشباب على خوض مغامرة الابتكار والعمل الحر.