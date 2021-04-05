مؤسسة عسكرية بطابع علمي وتكنولوجي.. تعرف على معهد البحث والتطوير في صناعة وتكنولوجيات الدفاع

يعد معهد البحث والتطوير في صناعة وتكنولوجيات الدفاع النابع مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع، مؤسسة عسكرية ذات طابع علمي وتكنولوجي.

ومن مهامه تنفيذ برامج و مشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ودعم الصناعة العسكرية.

وبصفة رئيسية في ميادين الإلكترونيك- البصرية والرادارات البرية والروبوتيك و الذكاء الاصطناعي والمواد الطاقوية وتكنولوجيات الأسلحة.

وكذا المواد المتقدمة والحماية الباليسنية ومكافحة الملوثات النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية وكذا التكنولوجيات المقترنة.

ويتضمن المعهد على ستة مديريات بالإضافة لمديرية الإدارة والإسناد.

ويضم مستخدمين مدنيين وعسكريين مؤهلين وذوي كفاءة وخبرة مهنية في مختلف الميادين والمجالات والتخصصات متحصلين على شهادات جامعية وعسكرية عليا.

ومن بين هؤلاء عشرين بالمئة متحصلين على شهادة دكتوراه.

وتحصل المعهد على المرتبة الأولى والثانية في جائزة الجيش وطني الشعبي لأحسن عمل علمي واعلامي وثقافي لسنة 2020.

وهذا في مجال الطاقات المتجددة و الوقاية من الأسلحة الكيميائية النووية والإشعاعية.