مؤسسة ENIE تتحصل على اعتماد GIE Monétique لتوسيع خدمات أجهزة الدفع الإلكتروني عبر الوطن

تحصلت سجلت المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية “ENIE “رسميا على اعتماد التجمع ذي المصلحة الاقتصادية للنقد الآلي (GIE Monétique).

حسب خلية الإعلام والاتصال لذات المؤسسة هذا الانجار يعد محطة استراتيجية جديدة في مسار تعزيز النقد الآلي والدفع الإلكتروني في الجزائر.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاعتماد يتيح لمؤسسة”ENIE ” توسيع نطاق خدماتها التقنية ليتم ضمان تركيب وصيانة كافة أجهزة الدفع الإلكتروني عبر التراب الوطني. وهذا بغض النظر عن علامتها التجارية أو مصدرها, بعدما كان نشاطها مقتصرا في السابق على الأجهزة التابعة لعلامتها الخاصة.

ووفقا لمؤسسة”ENIE ” هذا الاعتماد يكرس الخبرة التقنية والميدانية التي تتمتع بها فرقها . وكذا قدرتها اللوجستية على نشر حلول صيانة وتركيب عالية الكفاءة ترافق جهود الشمول المالي وتحديث المنظومة المصرفية والتجارية في البلاد.

كما تأتي هذه الخطوة لتعزز دور المؤسسة الوطنية كفاعل محوري في مرافقة البنوك, التجار والفاعلين الاقتصاديين.

وأيضا تسريع وتيرة التحول الرقمي ورقمنة التعاملات التجارية بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للسلطات العمومية الرامية إلى تحديث القطاع المالي وتطوير وسائل الدفع العصرية.