مئات الجرحى إثر إنهيار منصة خشبية خلال مهرجان موسيقي بإسبانيا

أصيب أزيد من 300 شخص بجروح ليلة الأحد إلى الإثنين، جراء إنهيار منصة من الخشب كانت مكتظة بالمتفرجين.

الذين كانوا يتابعون عروضا فنية ضمن فقرات المهرجان الموسيقي بمدينة فيغو.

و نقلت وسائل الإعلام المحلية عن المكلف بقطاع الصحة بالحكومة المحلية لجهة غاليسا تأكيده، أن 266 من المتضررين جراء إنهيار هذه المنصة.

قد تلقوا العلاجات الضرورية وغادروا المستشفى، مشيرا إلى أن إصابات

أغلبهم كانت خفيفة،وهي عبارة عن كدمات و رضوض.

بينما تم الإحتفاظ بخمسة أشخاص أخرين، يعانون من كسور أو إصابات في الرأس تحت المراقبة الطبية.

و أكد عمدة مدينة فيغو أن هذه المنصة التي يبلغ طولها 30 مترا، وعرضها 10 أمتار، قد تمت إقامتها على الواجهة البحرية.

وكانت مكتظة بالمتفرجين، الذين جاؤوا لتتبع فقرات العروض الموسيقية التي يتم تنظيمها في إطار المهرجان الموسيقي “ماريسكينيو”