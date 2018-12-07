مئات الطلبة بفرنسا يحتجون لإصلاح التعليم

تجمع مئات الطلبة، اليوم الجمعة، في ساحة الجمهورية بباريس، احتجاجاً على إصلاح نظام امتحانات شهادة الثانوية العامة والقبول الجامعي.

وقد دعا الاتحاد الوطني للمدارس الثانوية الفرنسي، واتحاد المدارس الثانوية المستقلة والديمقراطية “FIDL” الطلاب إلى التظاهر، الخميس والجمعة.

وهذا للمطالبة بالتخلي عن نظام إصلاح التعليم الثانوي “BAC”، والاحتجاج على نظام القبول في الجامعات.

بالإضافة إلى تراجع الحكومة عن قرارها المعلن في 19 نوفمبر الماضي، برفع رسوم التسجيل في الجامعة بالنسبة للطلبة المقيمين خارج الفضاء الاقتصادي الأوروبي.

ووجه الدعوة للإحتجاج الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا ومنظمات شبابية أخرى وانضمت اليها فدرالية الجمعيات الطلابية.

كما دعت نقابات، موظفي التعليم العالي، إلى التجمع منتصف نهار السبت أمام جامعة السربون بباريس وفي مدن فرنسية كبرى أخرى.

فبداية من السنة الجامعية 2019-2020، سيجبر الطلبة دفع رسوم تسجيل في دراسة الإجازة بقيمة 2770 يورو.

والماجيستر والدكتوراه بقيمة 3770 يورو، مقابل مبلغ يتراوح بين 170 و380 يورو حاليا.

وعللت الحكومة، بأن هذه الزيادة ستتيح زيادة عدد المنح أو الإعفاء من حقوق التسجيل التي سينتفع منها 15 ألف طالب.

وذكر رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، أن فرنسا، ترغب في استقبال نصف مليون طالب أجنبي بحلول 2027 مقابل 300 ألف حاليا.