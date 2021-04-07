تم اليوم الأربعاء، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، تنظيم مائدة مستديرة بعنوان “العرض الرقمي للبيانات الجغرافية على الخط…تحدي للأمن الوطني”.

وأشرف على فعاليات هذه المائدة المستديرة اللواء رئيس مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد، لدائرة الإستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، بحضور كل من المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية ومدير المركز الوطني لاستغلال سواتل الكشف عن بعد، حيث أشار في كلمته الافتتاحية إلى البعد الجديد الذي أحدثه تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال والذي تجلى من خلال ظهور فاعلين جدد في ساحة العلاقات الدولية كشركات التكنولوجيا العملاقة وحتى بعض الجهات الإجرامية بما يعرف بجيوبوليتيك البيانات، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة منها التشريعية والتنظيمية بغرض مواجهة وتسيير النشاطات التي تتم على الأنترنت وإيجاد إطار قانوني واضح ينظم كيفية التعامل مع هؤلاء الفاعلين.

وخلال هذه المائدة المستديرة تم تقديم عدة مداخلات من طرف مختصين في المجال سمحت بمعالجة الإشكالية المطروحة في إطار هذه المائدة المستديرة ومناقشة الميكانيزمات والإجراءات الضرورية لمواجهة التهديدات المطروحة.