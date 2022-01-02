ماتام: “إلغاء ودية غامبيا لن يؤثر على منتخبنا الوطني”

اعتبر الدولي الجزائري الأسبق رضا ماتام، بأن إلغاء ودية المكنتخب الوطني، أمام منتخب غامبيا، لن تؤثر على تحضيرات الخضر.

وصرح ماتام، لتلفزيون “النهار”: “صحيح أن ودية غامبيا، كانت ستفيدنا، كون هذا المنتخب يملك نفس طريقة لعب منتخب سيراليون”.

كما أضاف: “لكن بالنسبة لي الغاء هذه الودية لن يؤثر على منتخبنا الوطني، لأن منتخبنا متماسك، ويملك تعداد قوي”.

وتابع رضا ماتام: “المنتخب الوطني اكتسب خبرة كبيرة، خاصة بعد كان مصر 2019، وبقي في نفس الديناميكية إلى حد الآن”.

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وأعلن الإتحاد الغامبي لكرة القدم، وبصفة رسمية، عن إلغاء المواجهة الودية التي كانت ستجمع بين الخضر ومنتخبه، عشية السبت.

وأوضح الغامبيون على موقعهم الرسمي، بأن تشكيلتهم عرفت تعرض 16 لاعبا كاملا للإصابة بفيروس كورونا.

وسيكون الخضر مجبرين على الإكتفاء بلقاء تحضيري وحيد، أمام غانا الأربعاء القادم، في حالة عدم حدوث مفاجآت غير سارة جديدة.

ونشر مدرب منتخب غامبيا توم سانتفيت قائمة لاعبيه الـ 14، أين اكّد عدم جاهزيتهم للمباراة التي ستلعب أمام الجزائر بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأكّد مدرب غامبيا عدم جاهزية فريقه، حيث قال على صفحته الرسمية على “التويتر” “خبر غير مفرح، نحن لسنا جاهزين للمباراة الودية امام الجزائر، 14 لاعبا غير جاهز للمباراة”.

وكشف سانتفيت عن الأسماء التي يتقدمها بوبكر غاي وعمر كولي.