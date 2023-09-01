ماتوتي: “سأقدم كل شيء لخطف مكانة أساسية في الشبيبة”

أكد الوافد الجديد على تشكيلة شبيبة القبائل، الغابوني إيسانغ ماتوتي، بأنه مستعد لتقديم أفضل ما لديه من أجل خطف مكانة أساسية في الفريق.

وفي تصريحات خص بها صفحة الكناري، قال ماتوتي: “أنا لاعب دولي مع منتخب الغابون لفئة أقل من 23 سنة.. مشواري كان في البطولة المحلية وهذه أول تجربة لي خارج بلدي”.

وأضاف ماتوتي: “سأعمل بجد للوصول وأقدم كل شيء من أجل أن أكون أساسيا والكلمة الأخير تعود إلى المدرب”.

وختم ذات المتحدث: “حظيت باستقبال رائع في الجزائر، وأنا مع عائلتي الجديدة، وأحسست أنني في الشبيبة منذ فترة طويلة.. حتى الوافدون الآخرون وجدوا ترحابا كبيرا واندمجوا سريعا مع طريقة اللعب، وأطمح للسير على خطاهم”.