ماجر: “اخترت القائمة الأفضل”

أكد الناخب الوطني، رابح ماجر، أنه اختار القائمة الأفضل في الوقت الحالي بالذات، بعد إقصاء المنتخب من تصفيات مونديال روسيا 2018.

وقال ماجر في تصريحات للإذاعة الوطنية: “لا نستطيع تغيير كل الفريق، قمنا باستدعاء بعض اللاعبين من أجل تقديم الإضافة اللازمة للمنتخب”.

وأضاف: “كادامورو نحتاجه في قلب الدفاع وفي مركز وسط الميدان”.

وتابع أسطورة بورتو حديثه: “فرحات مميز، و بونجاح يسجل أهدافا كثيرة، سليماني قادر أنّ يقدم الكثير، جابو بإمكانيات كبيرة”.

وختم كلامه: “سوداني قدم الكثير ولا يزال يقدم الكثير، عبد اللاوي لاعب شاب وسيكون مع لاعبي المنتخب، كما يعتبر مستقبل المنتخب”.