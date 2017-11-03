ماجر: “اخترت القائمة الأفضل”

الرياضة
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ماجر: “اخترت القائمة الأفضل”
بقلم أمير بهلول

أكد  الناخب الوطني، رابح ماجر، أنه اختار القائمة الأفضل في الوقت الحالي بالذات، بعد إقصاء المنتخب من تصفيات مونديال روسيا 2018.

وقال ماجر في تصريحات للإذاعة الوطنية: “لا نستطيع تغيير كل الفريق، قمنا باستدعاء بعض اللاعبين من أجل تقديم الإضافة اللازمة للمنتخب”.

وأضاف: “كادامورو نحتاجه في قلب الدفاع وفي مركز وسط الميدان”.

وتابع أسطورة بورتو حديثه: “فرحات مميز، و بونجاح يسجل أهدافا كثيرة، سليماني قادر أنّ يقدم الكثير، جابو بإمكانيات كبيرة”.

وختم كلامه: “سوداني قدم الكثير ولا يزال يقدم الكثير، عبد اللاوي لاعب شاب وسيكون مع لاعبي المنتخب، كما يعتبر مستقبل المنتخب”.

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