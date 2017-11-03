ماجر: “اخترت القائمة الأفضل”

أكد الناخب الوطني، رابح ماجر، أنه اختار القائمة الأفضل في الوقت الحالي بالذات، بعد إقصاء المنتخب من تصفيات مونديال روسيا 2018.
وقال ماجر في تصريحات للإذاعة الوطنية: “لا نستطيع تغيير كل الفريق، قمنا باستدعاء بعض اللاعبين من أجل تقديم الإضافة اللازمة للمنتخب”.
وأضاف: “كادامورو نحتاجه في قلب الدفاع وفي مركز وسط الميدان”.
وتابع أسطورة بورتو حديثه: “فرحات مميز، و بونجاح يسجل أهدافا كثيرة، سليماني قادر أنّ يقدم الكثير، جابو بإمكانيات كبيرة”.
وختم كلامه: “سوداني قدم الكثير ولا يزال يقدم الكثير، عبد اللاوي لاعب شاب وسيكون مع لاعبي المنتخب، كما يعتبر مستقبل المنتخب”.
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