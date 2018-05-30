ماجر: ” بعض اللاعبين يتّصلون ويسألون عن موعد التربص”

أشاد الناخب الوطني رابح ماجر ببعض لاعبي الخضر الذين يولون إهتمما كبيرا بتربصات المنتخب الوطني، عكس بعض اللاعبين الذين رفضوا الإلتحاق بالخضر.

ونشط ماجر ندوة صحفية ظهيرة اليوم الأربعاء بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى تحدث من خلالها عن الأجواء التي تعيشها التشكيلة الوطنية قائلا:

“أنا مدرب محترف وانا جاهز في كل الظروف، الحمد لله نحن نعمل في ظروف جيدة، وكل اللاعبين متواجدين معنا”

وأضاف: “إذا إستدعينا مجموعة من اللاعبين وسجلنا غياب نصفهم، هنا يجب أن يدخل الشك في الطاقم الفني، لكن الحمد لله بعض اللاعبين يتصلون بنا ويسألون عن التربص..هذا هو إهتمام اللاعبين”

وإنتقد ماجر دور بعض وسائل الإعلام قائلا: “الأشياء السيئة تمشي أحسن من الاشياء الإيجابية، خاصة في الصحافة ونحن مادة دسمة معروضة للبيع”