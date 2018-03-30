ماجر: “حتى الأرجنتين خسرت بسداسية والبرتغال بثلاثية” !!

أبدى الناخب الوطني “رابح ماجر” عدم رضاه من الانتقادات التي طالته بعد الخسارة ضد المنتخب الإيراني والتي كانت أول خسارة لماجر على رأس العارضة الفنية للخضر.

وقال ماجر في تصريحات لموقع “غول”: “أنا متفائل للمستقبل، اذا لم أكن كذلك فكنت سأغادر”.

وأضاف: “حققنا 4 انتصارات وخسرنا مباراة واحدة ضد إيران وهي المباراة التي لم يكن علينا خسارتها”.

وتابع: “حتى الأرجنتين خسرت بسداسية ضد إسبانيا والبرتغال ثلاثية ضد هولندا وانا خسرت 2-1 فقط ضد إيران”.

وختم كلامه: “كنا نستحق نتيجة التعادل على أقل تقدير، لكنني فخور بما قدمه