ماجر حصريا للنهار:”تصريحاتي بخصوص صلاح لا أساس لها من الصحة”

فند أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر التصريحات التي نُسبت إليه بخصوص الثلاثي محمد صلاح، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

مُدرب المُنتخب الوطني الجزائري السابق أكد حصريا للنهار سهرة اليوم الإثنين أنه لم يُدلي بتصريحات صُحفية يقول فيها بأن صلاح أفضل من رونالدو وميسي حاليا.

وأضاف صاحب العقب الذهبي:”أحترم كثيرا محمد صلاح لكنني مُستغرب من التصريحات التي نُسبت لي في مختلف المواقع.. لم أقل أبدا بأن صلاح أفضل من ميسي ورونالدو”.

وكان موقع الوطن سبور قد خرج بتصريح لماجر اليوم قال فيه:“محمد صلاح يعتبر أفضل من كريستيانو رونالدو، وميسي حاليا”.