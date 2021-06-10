ماجر: “رفضت تدريب بورتو من أجل المنتخب الوطني”

تحدث الناخب الوطني السابق رابح ماجر عن المدربين العرب والأفارقة، وسبب عدم نيلهم فرصة مع الأندية الأوروبية، أين كشف عن أحد أسراره لأول مرة.

وصرح ماجر، في هذا الخصوص لصحيفة “العين الرياضية”: “أتمنى أن نرى مدربين أفارقة وعرب مستقبلا في الملاعب الأوروبية”.

وأضاف النجم السابق لنادي بورتو: “سأكشف سرا لأول مرة، نادي بورتو قدم لي عرضا عام 1993-1994، لأكون مدرب مساعد للصربي إيفيتش في الفريق الأول”.

وتابع رابح ماجر: “وقتها رفضت هذا العرض، واخترت العمل مع المنتخب الجزائري، حيث كان اختيار القلب”.