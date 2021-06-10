ماجر: “رفضت تدريب بورتو من أجل المنتخب الوطني”

الرياضة
  • -
  • 0
ماجر: “رفضت تدريب بورتو من أجل المنتخب الوطني”
بقلم كريم.تيغرمت

تحدث الناخب الوطني السابق رابح ماجر عن المدربين العرب والأفارقة، وسبب عدم نيلهم فرصة مع الأندية الأوروبية، أين كشف عن أحد أسراره لأول مرة.

وصرح ماجر، في هذا الخصوص لصحيفة “العين الرياضية”: “أتمنى أن نرى مدربين أفارقة وعرب مستقبلا في الملاعب الأوروبية”.

وأضاف النجم السابق لنادي بورتو: “سأكشف سرا لأول مرة، نادي بورتو قدم لي عرضا عام 1993-1994، لأكون مدرب مساعد للصربي إيفيتش في الفريق الأول”.

وتابع رابح ماجر: “وقتها رفضت هذا العرض، واخترت العمل مع المنتخب الجزائري، حيث كان اختيار القلب”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1007512

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com