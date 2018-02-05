ماجر: “سليماني قادر على قلب أي مباراة ويحظى دائما بثقتي”

أثنى الناخب الوطني رابح ماجر، على مهاجمه إسلام سليماني، مجددا الثقة في هذا الأخير، ومؤكدا أنه سيواصل الإعتماد عليه.

وصرح ماجر: “سليماني لاعب كبير ويحظى بكامل ثقتي، أنا أعتمد عليه دائما، رغم معاناته من نقص المنافسة أحينا، لأنه لاعب جيد”.

وتابع: “أنا لا أوافق من يقول أن اللاعب الذي لا يشارك مع فريقه باستمرار لا يجب استدعائه، أنا أختار دائما الأفضل”.

وأضاف ماجر: “أنا من يختار التشكيلة وأتحمّل مسؤولية خياراتي، لأني أدرك أن سليماني بإمكانه قلب أي مباراة في أي لحظة”.

وأردف: “هذه الطريقة التي أعتمد عليها في اختيار اللاعبين لا تخص سليماني فقط، بل كل اللاعبين الجزائريين”.