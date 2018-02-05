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ماجر: “سليماني قادر على قلب أي مباراة ويحظى دائما بثقتي”

الرياضة
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ماجر: “سليماني قادر على قلب أي مباراة ويحظى دائما بثقتي”
بقلم كريم.تيغرمت

أثنى الناخب الوطني رابح ماجر، على مهاجمه إسلام سليماني، مجددا الثقة في هذا الأخير، ومؤكدا أنه سيواصل الإعتماد عليه.

وصرح ماجر: “سليماني لاعب كبير ويحظى بكامل ثقتي، أنا أعتمد عليه دائما، رغم معاناته من نقص المنافسة أحينا، لأنه لاعب جيد”.

وتابع: “أنا لا أوافق من يقول أن اللاعب الذي لا يشارك مع فريقه باستمرار لا يجب استدعائه، أنا أختار دائما الأفضل”.

وأضاف ماجر: “أنا من يختار التشكيلة وأتحمّل مسؤولية خياراتي، لأني أدرك أن سليماني بإمكانه قلب أي مباراة في أي لحظة”.

وأردف: “هذه الطريقة التي أعتمد عليها في اختيار اللاعبين لا تخص سليماني فقط، بل كل اللاعبين الجزائريين”.

 

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