ماجر: ” كان بإمكاني رفض المنتخب.. لكنني جزائري وأحب بلدي”

أكد الناخب الوطني الجديد، رابح ماجر، أنه قبل عرض رئيس الفاف ” زطشي” لتدريب المنتخب الوطني من دون أي تردد.

وتحدث صاحب الكعب الذهبي في حوار مطول خص به مجلة “جون أفريك” الفرنسية، حول تفاصيل إشرافه على العارضة الفنية للخضر.

وقال: “لم يكن هناك مرشحين لتدريب المنتخب، حيث إتصل بي زطشي والتقينا بسيدي موسى وتحدثنا مطولا”.

وأضاف: “قال لي زطشي إنّ المنتخب بحاجة لي وأنه يضع كل ثقته في إمكاناتي، وأنا بدوري قبلت العرض بسرعة “.

وأشار أسطورة فريق بورتو البرتغالي إلى الصعوبات التي يمر بها المنتخب الوطني

قائلا: “المنتخب يتواجد في وضعية صعبة وغير مريحة منذ عدة أشهر”

وأشار أيقونة فريق نصر حسين داي، أنه كان بإمكانه رفض العرض الذي وصله من الإتحادية الجزائرية لكرة القدم موضحا:

“كان بإمكاني رفض العرض، لكنني جزائري وأحب بلدي، وأرغب أن يحقق المنتخب نتائج إيجابية لذلك قبلت عرض زطشي”.