ماجر :”مشاش ماشفتوش وهناك لاعبون مانعرفوهمش”

كشف الناخب الوطني، رابح ماجر، بأنه لايعرف اللاعب الجزائري الأصل، زين الدين مشاش المُنتقل مؤخرا لنابولي الإيطالي، قادما من تولوز.

وقال :”مشاش ماشفتوش، ولكني أؤكد بأن الأولوية للمجموعة الموجودة حاليا، ولايجب أن نركز على العناصر التي تظهر من حين لآخر”.

وأضاف :”لدينا مجموعة كبيرة من العناصر المميزة في الجزائر وفي أوروبا، ولايمكنني الإتصال بأسماء مانعرفهاش لمجرد أنها برزت في الصُحف”.

يُشار بأن مشاش يبقى أقرب للمنتخب المغربي، الذي تفاوض معه في الفترة الماضية ويمتلك أسبقية كبيرة على الجزائر.