ماجر: “واحد ما يخلعنا.. لا منتخب إفريقي ولا منتخب أوروبي” !!

أبدى الناخب الوطني رابح ماجر عن ثقته الكاملة في عناصر المنتخب الوطني وأكد أن الخضر سيتعلمون الكثير من المباريات الودية.
وقال ماجر على هامش حضوره للجمعية العامة للفاف: “نعم سنلعب مباريات ودية في إفريقيا، لكن المشكلة ليست فينا”.
وأضاف: “المنتخبات الإفريقية تحبذ اللعب خارج بلدانها، مثلما ما حدث مع المنتخب المحلي، أين سنواجه السعودية في إسبانيا”.
وتابع: “لا يوجد أي منتخب في العالم يخيفنا سواءً إفريقي أو أوروبي، والدليل على ذلك أننا سنواجه البرتغال في لشبونة”.
وختم كلامه: “سواء فزنا أو خسرنا، المهم أننا سنتعلم الكثير لكي نقدم الإضافة اللازمة للخضر”.
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