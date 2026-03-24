ماجر يفنّد افتراءات “المراركة”

نفى أسطورة الكرة الجزائرية، رابح ماجر، الأخبار التي تناقلتها الصحافة المغربية، على لسانه بخصوص كأس أمم إفريقيا 2025، وقرار “الكاف” بمنح اللقب كهدية للفريق المغربي، بعد تتويج السنغال المستحق.

وأبرز ماجر، في بيان له اليوم من مقر إقامته بالدوحة القطرية: “اطلعت اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، باستغراب كبير على تصريحات مزعومة نسبت إلى شخصي. رابح ماجر، من قبل الموقع المغربي “بطولة اليوم”. دون أدنى احترام لقيم وأخلاقيات مهنة الصحافة.”

وعبر الناخب الوطني السابق، عن اندهاشه الكبير لما نقله الموقع المذكور على لسانه “زورا وبهتانا”.

مؤكدا أنه لم يُدل في الفترة الأخيرة بأي تصريحات صحفية لا إلى الموقع المشار إليه. ولا إلى أي وسيلة إعلامية أخرى.

قبل أن يضيف: “أود أن أوضح بشكل قاطع ان قرار لجنة الاستئناف بخصوص نهائي كان 2025. هو مشكل يخص الكاف ولا يمكن لرابح ماجر ، الخوض فيه لأنه لا يعنيه إطلاقا.”

وختم ماجر: “مرة أخرى، أطمئن الجماهير الجزائرية على حرصي الشديد والحازم على صون سمعة وصورة بلدي الجزائر مثلما كنت أفعل دائما.”