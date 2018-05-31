ماجر يُوجه سهامه لفيغولي ومبولحي بطريقة غير مُباشرة!!

وجّه الناخب الوطني، رابح ماجر سهامه بطريقة غير مُباشرة صوب الثنائي، رايس مبولحي وسفيان فيغولي، بسبب عدم تواجدهما مع “الخضر”.

وتحكم أسطورة “بورتو” في أعصابه، عند بداية الندوة، مؤكدا عدم وجود أي مُشكل، قبل أن يُغيّر لهجته دقائق بعد ذلك.

وقال :”فيغولي لم يأتي ومبولحي لم يأتي، كان من المُفترض أن يأتيا، وفي هذا التربص حليش، تواجد معنا رغم الإصابة”.

ليواصل :”حليش أظهر إحترافية كبيرة وأشكره على ذلك، وكنت أتمنى من فيغولي ومبولحي أنّ يقوما بنفس الخطوة، ولكن ماعليش..”

ليعود لمبولحي من جديد مؤكدا بأنه لم يكن ليأتي خلال الودية الماضية أمام السعودية قائلا :”نحن في تاريخ فيفا ولم يحضر، فكيف يأتي خارج المواعيد”.

ليعود لمبولحي مؤكدا بأنه لم يكن ليأتي خلال الودية الماضية أمام السعودية:”نحن في تاريخ فيفا ولم يحضر، فكيف يأتي خارجها”.

وجاءت هذه الكلمات، واضحة وموحية بأن خريج مدرسة النصرية، يعتبر بأن “سوسو” و”الرايس” لم يقوما بتصرف إحترافي.