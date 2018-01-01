ماجن: “لا مشاكل مع أيت جودي وفرقان لم يمضي في الشبيبة”

نفى رئيس شبيبة القبائل لخضر ماجن، إشاعات خلافه مع مدرب الفريق عز الدين أيت جودي، وإمضاء اللاعب فرقان في الفريق.

وصرح ماجن لتلفزيون “النهار”: “لا مشكل مع أيت جودي وهو باق في منصبه، ونحن نركز معا على التحضير لمرحلة العودة”.

وأضاف: “هناك من يريد خلق البلبلة في الشبيبة، لكنهم لن يتمكنو من ذلك، نحن جئنا متطوعين لإعادة الفريق لمكانته الحقيقية”.

وفيما يخص ميركاتو الشبيبة والحديث عن استقدام فرقان ورحيل كل من بوخنشوش ورايح عن الفريق أوضح لخضر ماجن.

“لم يقم أحد من مسؤولي الشبيبة بالتوقيع مع اللاعب فرقان، لا أنا ولا زواوي ولا حتى المدرب عزالدين أيت جودي”.

وتابع: “بوخنشوش باق معنا، ورايح نحن بصدد اقناعه بالبقاء لأننا بحاجة لخدماته، وهو متأثر فقط بمرحلة الفراغ التي يمر بها”.