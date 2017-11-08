ماذا فعلت سيدة على متن طائرة بعد اكتشاف خيانة زوجها

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية للهبوط اضطرراريا بعد سماع صراخ إحدى الراكبات.

وأوضح الموقع الإلكتروني لـ “هندوستان تايمز”، أنّ إيرانية ، كانت في رحلة مع زوجها وطفلهما من الدوحة إلى بالي الإندونيسية.

على متن طائرة تابعة للخطوط القطرية، “الكابتن” أجبرتها على الهبوط بها اضطرارياً بعد أن اكتشفت خيانة زوجها لها.

وشرعت الزوجة في ضرب زوجها، والصراخ عليه أمام الملأ، بالرغم من محاولات طاقم الطائرة تهدئتها، إلا أنّهم فشلوا في الأمر.

لذا قرر قائد الطائرة في نهاية المطاف الهبوط بها بشكل اضطراري، وتحديداً في مطار مدينة تشيناي، جنوب الهند.