مارتينز: “نشعر بالاحباط ولم نكن جيّدين أمام سطيف”

عبّر مدرب شباب بلوزداد، كورنتين مارتينز، عن حسرته الكبيرة بعد التعثر أمس الجمعة، أمام الضيف وفاق سطيف، في أول مباراة من الموسم الجديد.

وكان الشباب قد اكتفى بنقطة وحيدة، لدى استقباله وفاق سطيف، بملعب 20 أوت 55، بعد انتهاء اللقاء على وقع التعادل السلبي.

وعن المباراة قال الفرنسي مارتينز: “نشعر بالكثير من الاحباط، لعدم تحقيقنا الفوز، لا سيما وأنها أول مباراة من البطولة”.

وأوضح ذات المتحدث، بأن فريقه لم يدخل جيدا في مباراة سطيف. ولم يفرض طريقة لعبه، إلى جانب التأخر الكبير في تحويل الكرات، على حد قوله.

قبل أن يُضيف في تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للنادي البلوزدادي: “الشوط الثاني دخلنا أفضل وبأكثر عدوانية.. تحركنا كثيرا وخلقنا فرصا. كنا قادرين على الفوز، خاصة مع الدعم الكبير لأنصارنا”.

وفي الأخير، وعد مارتينز، عشاق اللونين الأحمر والأبيض، بمواصلة العمل، بهدف تصحيح الأمور التي لم تسر جيدا في لقاء أمس أمام وفاق سطيف. ليكون الفريق أفضل في اللقاء القادم.