مارسيليا غير مهتم بالتعاقد مع بلقبلة

نفت مصادر من داخل نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، رغبة مسؤولي الأخير في التعاقد مع متوسط ميدان الخضر، هاريس بلقبلة.

وكانت العديد من التقارير قد تحدثت عن دخول، بلقبلة، المتواجد حر من أي التزام بعد نهاية عقده مع بريست، دائرة اهتمامات نادي مارسيليا.

غير أن موقع “فووت مارساي” المقرب من نادي الجنوب الفرنسي، أكد نقلا عن مصدر من داخل الفريق، بأن الأخبار المنتشرة مجرد إشاعة لا أكثر.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن بلقبلة، لا يدخل ضمن مخططات إدارة “لوام”، وأن الفريق ليس بحاجة إلى متوسط ميدان في الميركاتو الصيفي الحالي.