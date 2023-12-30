“ماركور” و”stylo magic”.. أدوات مدرسية أرهقت الأولياء !

يواجه أولياء التلاميذ، العديد من المشاكل، في حياتهم اليومية مع أبنائهم المتمدرسين، سواء من الناحية المادية أو المعنوية.

حيث يشتكي أولياء التلاميذ، من عدة أدوات مدرسية يطلبها أبنائهم في كل مرة، وعادة تصل إلى كل أسبوع. أين يقوم بعض الأستاذة بإلزام التلميذ جلب أدوات مدرسية ليست ضمن المقرر الذي وضعته وزارة التربية الوطنية. مثل القلم القابل للمحي أو بما يسمى عند التلاميذ stylo magic، وقلم الألواح البيضاء “marqueur”.

وتحتوي القائمة الرسمية للأدوات المدرسية التي أقرتها وزارة التربية، سيالتين زرقاء وخضراء، قلم الرصاص، مبراة، ممحاة.

وهذه الأدوات التي قال عنها المختصون غير ملزمة، تكلف الكثير من الأموال، تصل إلى 180 دينار للقلم الواحد خاصة أنها تنتهي بسرعة. الأمر الذي يستدعي تغيير القلم أو الخرطوشة. ومن المشاكل التي يعاني منها الأولياء خاصة الأمهات هي الأوساخ. التي تنجم عن هذه الأدوات المدرسية على ملابس التلاميذ. حيث أن البقع التي تكون على الملابس لا تزول، أو تجد الأم تصرف أموال باهضة لإزالتها.

ومن جانبه، أكد رئيس جمعية أولياء التلاميذ، سعدي حميد، أن هذه الأدوات غير ملزمة على التلاميذ. مردفا “ليس شرطا أن يكون الكراس خال من الأخطاء، لأن إذا لم يخطئ التلميذ لا يتعلم”.

كما ذكر سعدي في تصريح للنهار أون لاين، ببعض الأساليب التي كان في الماضي الأستاذ يقوم بها، مثل وضع الخطأ ما بين قوسين. معتبرا هذا الأسلوب طريقة ذكية من أجل الرجوع إلى الخطأ وعدم الوقوع فيه مرة أخرى.

وكشف المتحدث ذاته، أن الجمعية اقترحت على الوزارة الوصية من أجل إعادة النظر في هذا الأمر. الذي أرجعه على نقص التكوين عند الأساتذة.